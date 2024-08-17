Вернувшийся в Россию после семи лет в США хоккеист сравнил страны

Хоккеист ЦСКА Саморуков заявил, что у американцев и россиян разный менталитет

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков сравнил Россию и Северную Америку. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что у американцев и россиян разный менталитет. «Тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как все устроено», — заявил Саморуков.

25-летний защитник перешел в ЦСКА после семи лет в Северной Америке. Он провел три матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Эдмонтон Ойлерс» и 239 матчей в Американской хоккейной лиге.

Ранее вратарь ЦСКА Иван Просветов объяснил возвращение в Россию после восьми лет игровой практики в США. Спортсмен заявил, что его душу часто тянуло на родину, так как для него была создана очень комфортная атмосфера.