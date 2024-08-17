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15:37, 17 августа 2024Спорт

Ягудин рассказал о наглом знакомстве с женой

Ягудин заявил, что предложил жене Тотьмяниной поцеловаться при знакомстве

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на «ТВ-3» рассказал о знакомстве с женой, олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной.

«Я в какой-то гостинице просто пришел к ним в номер и предложил ей поцеловаться. Я уже не помню, это мне Танька рассказывает. Но я тогда уже наглым таким был», — вспомнил 44-летний спортсмен. Он добавил, что Тотьмянина ему отказала, однако через несколько лет они начали встречаться.

Ранее Ягудин поделился планами на собственные похороны. Спортсмен рассказал, что у них с Тотьмяниной уже есть место на кладбище.

Ягудин и Тотьмянина поженились в 2016 году. Пара воспитывает двоих дочерей.

Ягудин — победитель Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк Сити в мужском одиночном катании. Он также четыре раза выигрывал чемпионат мира и трижды завоевывал золото на первенствах Европы.

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      Анастасия Борисова
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