Ягудин поделился планами на свои похороны

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и телеведущий Алексей Ягудин поделился планами на собственные похороны. Об этом он рассказал в ролике «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

41-летний спортсмен рассказал, что у них с женой Татьяной Тотьмяниной уже есть место на кладбище. Супруги будут похоронены рядом с матерью фигуристки. Кроме того, Ягудин пожелал быть кремированным после смерти. «Мне тогда вообще много места не надо будет. Просто сожгли и все», — добавил телеведущий.

Ягудин также выразил уверенность, что Тотьмянина в случае его смерти со всем справится в одиночку. При этом он добавил, что не против нового избранника для супруги.

Ягудин — победитель Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк Сити в мужском одиночном катании. Он также четыре раза выигрывал чемпионат мира и трижды завоевывал золото на первенствах Европы.

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