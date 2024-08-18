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16:35, 18 августа 2024Россия

К посольству Франции в Москве начали нести цветы в память об Алене Делоне

К посольству Франции жители Москвы начали нести цветы в память об Алене Делоне

Фото: Petros Giannakouris / AP

К посольству Франции жители Москвы начали нести цветы в память об Алене Делоне, передают РИА Новости.

По данным агенства, на ограждении здания дипмиссии вывесили фотографию молодого французского актера, жители приходят почтить память Алена Делона.

У артиста были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак, но спасти его не удалось, о чем стало известно ранее 18 августа. В последние минуты жизни он находился в своем доме во французской коммуне Души «в окружении детей и семьи». Ему было 88 лет.

В марте 2022 года сообщалось, что актер изъявлял желание избавиться от мук с помощью эвтаназии. По словам сына артиста Энтони, отец даже составил завещание. Однако в январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью.

С апреля 2024 года актер находился под усиленной опекой человека, чье имя засекречено. Вместе с тем, доходы и собственность Делона перешли в ведение опекуна.

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      Елена Торубарова
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