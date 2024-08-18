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12:49, 18 августа 2024Спорт

Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

Прыгунья Ласицкене выступила против кандидатуры Себастьяна Коу на пост главы МОК

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила против кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что он неумело руководит World Athletics, а значит, не может возглавить более крупную организацию. «Ты должен заботиться о легкоатлетах во всем мире, а не игнорировать и выставлять виновными во всем спортсменов только из определенных стран», — посчитала она.

10 августа немец Томас Бах объявил о скором уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Выборы нового президента пройдут в марте 2025 года.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено.

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      Анастасия Борисова
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