Появились новые детали об украинском паспорте «русского Ивана» после издевательств ВСУ

RT: украинский паспорт подвергшегося издевательствам ВСУ мужчины недействителен

Послед издевательств солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились новые детали об украинском паспорте 74-летнего пенсионера Александра Григорьева, которого бойцы в нацистских касках называли «русским Иваном» — документ, демонстрируемый в украинских роликах оказался недействителен, передает RT.

Со слов родственников пенсионера, украинский паспорт Григорьева недействителен, он родился в Макеевке, но уже давно является гражданином России.

Ранее стало известно, что 74-летний пенсионер, над которым глумятся на видео, всю жизнь проработал на донецких шахтах, а в 2014 году переехал с семьей из Макеевки Донецкой народной республики в Гоголевку Суджанского района Курской области. В России он жил с дочерью и ее мужем. Жены пенсионера не стало в 2012 году.

15 августа в сети появились кадры, снятые украинскими военными, на которых показано, как украинские солдаты в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его «русской свиньей». Бойцы выкрикивали в адрес российского пенсионера различные оскорбления и фразы: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

После этого сообщения мужчина пропал. К поискам пенсионера подключили аэроразведку. Его не нашли до сих пор. Дочь пенсионера Светлана Петренко заявила, что мужчина находится в украинском плену — в сети появилось новое видео, на котором родственники узнали мужчину.

