Вратарь «Крыльев Советов» назвал недопустимый для Кемерово цвет в одежде для мужчин

Иван Ломаев заявил, что мужчинам в Кемерово не стоит носить розовые футболки

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о том, какой цвет одежды является недопустимым для мужчин в Кемерово. Он высказался на канале «Коммент.шоу» в YouTube.

По словам уроженца Кемеровской области, это розовый. «Какие-то розовые футболки для пацанов. Или кроссовки розовые. Я в Кемерово как-то ходил в розовых кроссовках, на меня смотрели все, как на урода», — отметил Ломаев.

Ранее чеченский боец промоушена по кулачным боям TOP DOG Суламбек Шахгириев рассказал о детстве, которое прошло в Тверской области. «Было очень много конфликтов, драк на улице, в школе», — отметил он.

Ломаев выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.