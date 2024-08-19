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12:36, 19 августа 2024Экономика

В Китае резко вырос уровень молодежной безработицы

AFP: уровень молодежной безработицы в КНР вырос в июле до 17,1 %

Фото: Aly Song / Reuters

Уровень молодежной безработицы в Китае вырос в июле до максимальных с начала года 17,1 процента, сообщает AFP. Месяц к месяцу показатель вырос почти на четыре процентных пункта — в июне он составил 13,2 процента.

Безработица среди молодежи КНР оказалась рекордной годом ранее, когда в июне 2023-го она достигла 21,3 процента. Тем же летом власти приостановили публикацию соответствующих данных, объяснив ситуацию тем, что «статистическая работа нуждается в постоянном совершенствовании».

После этого, указывают журналисты, из статистики, в которой учитывают не имеющих работы граждан в возрасте от 16 до 24 лет, исключили данные студентов. Резкий рост числа безработной молодежи в материале объясняют тем, что на рынок труда вышли 12 миллионов человек, получивших дипломы о высшем образовании.

Ранее стало известно, что объем инвестиций в сферу недвижимости Китая в январе-июле сократился в годовом исчислении на 10,2 процента. При этом суммарная площадь сданных в эксплуатацию зданий в стране, включая сектор жилой недвижимости, рухнула в указанный период на 21,8 процента, а в секторе жилья, находящегося на стадии строительства, снижение составило 12,7 процента.

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      Платон Щукин
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