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12:58, 19 августа 2024Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о самой нелепой покупке за 10 миллионов рублей

Дмитрий Тарасов назвал кабриолет самой нелепой покупкой за 10 миллионов рублей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о самой нелепой покупке. Он высказался в шоу «proПУСК» на YouTube.

Игрок назвал такой покупкой кабриолет. «У меня была мечта купить кабриолет, и я понял, что это вообще ненужная вещь. Это были какие-то мечты. Я, наверно, проехал раза четыре с открытой крышей по Москве. На то время машина стоила около 10 миллионов рублей», — заявил Тарасов.

В мае этого года Тарасов в Москве пытался выехать с тротуара на Bentley в зоне автобусной парковки. Он заблокировал движение водителю автобуса, а затем показал ему средний палец.

Тарасов завершил карьеру игрока в 2021 году. В составе московского «Локомотива» футболист становился чемпионом страны и трижды выиграл Кубок России.

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      Алексей Гусев
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