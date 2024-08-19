Бывший футболист сборной России рассказал о самой нелепой покупке за 10 миллионов рублей

Дмитрий Тарасов назвал кабриолет самой нелепой покупкой за 10 миллионов рублей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о самой нелепой покупке. Он высказался в шоу «proПУСК» на YouTube.

Игрок назвал такой покупкой кабриолет. «У меня была мечта купить кабриолет, и я понял, что это вообще ненужная вещь. Это были какие-то мечты. Я, наверно, проехал раза четыре с открытой крышей по Москве. На то время машина стоила около 10 миллионов рублей», — заявил Тарасов.

В мае этого года Тарасов в Москве пытался выехать с тротуара на Bentley в зоне автобусной парковки. Он заблокировал движение водителю автобуса, а затем показал ему средний палец.

Тарасов завершил карьеру игрока в 2021 году. В составе московского «Локомотива» футболист становился чемпионом страны и трижды выиграл Кубок России.