Алаудинов заявил, что срочники должны воевать на СВО, а не есть хлеб государства

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов раскритиковал родителей российских солдат-срочников, которые поддерживают своих детей, отказывающихся от поездки в Курскую область.

По мнению командира спецназа «Ахмат», срочникам следовало бы присутствовать в приграничных регионах.

Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. (...) Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства (...) и потом пойти домой Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов отметил, что, поскольку «сегодня к нам пришел враг, в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика». Он также обратил внимание, что призывники являются полноценными служащими и могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать выплаты.

Тем срочникам, которые падут в боях, военачальник пообещал попадание в рай. «А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего!» — считает соратник Кадырова.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ранее Путин приказал увести срочников из-за атак на приграничье

В марте бывший министр обороны Сергей Шойгу рассказал о приказе президента России Владимира Путина увести срочников из-за атак на приграничье.

«Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — сказал журналист Павел Зарубин, ссылаясь на слова Шойгу.

В июне 2023 года российский президент напомнил, что срочников в зону проведения спецоперации по-прежнему не направляют. «Непосредственно в зону боевых действий, зону СВО направлять их Министерство обороны не планирует. И необходимости такой нет», — говорил он.

Сообщения об отправке срочников из регионов в Курскую область не подтвердились

Ранее были опровергнуты фейки об отправке срочников в Курскую область из других российских регионов. В частности, Telegram-канал издания «Верстка» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал пост, в котором утверждалось, что молодых людей из Ленинградской области якобы принуждают подписывать контракты, чтобы отправить в приграничье. Однако информация не нашла реального подтверждения.

Также не подтвердилось сообщение об отправке срочников из Владимирской области. Утверждалось, что из учебной части № 30616-6 в поселке Пакино Ковровского района забрали и отправили в Курскую область почти три роты солдат.

В России нет необходимости задействовать солдат срочной службы в боевых задачах, поскольку есть достаточно профессионалов-контрактников. В июле зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что с начала 2024 года контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч мужчин. При этом в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на тысячу человек.