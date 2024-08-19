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13:44, 19 августа 2024Экономика

Национализированный Дом Москвы выставят на аукцион в Риге

Латвийский вестник: культурный центр Дом Москвы выставят на торги в Риге

Фото: Globallookpress.com

Власти Латвии во вторник, 20 августа, выставят на аукцион культурный центр Дом Москвы в Риге. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Латвийский официальный вестник.

Речь идет об объекте, который был национализирован этой зимой. Средства с его продажи власти страны собираются направить на предоставление Украине военной помощи.

Здание располагается на земельном участке площадью 966 квадратных метров. Первоначальная цена лота — 3,57 миллиона евро.

Ранее право собственности на культурный центр принадлежало департаменту городского имущества Москвы. В январе 2024 года сейм Латвии одобрил его конфискацию, объяснив ее «осуществлением враждебной и вредоносной деятельности» в этом помещении. При этом местный кабмин полагает, что быстро найти покупателя не удастся, и в этом году объект вряд ли продадут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала изъятие культурного центра как «рейдерство», пообещав, что Россия в ответ предпримет «жесткие и крайне болезненные» для Латвии действия.

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      Лилиана Набиуллина
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