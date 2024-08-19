Национализированный Дом Москвы выставят на аукцион в Риге

Латвийский вестник: культурный центр Дом Москвы выставят на торги в Риге

Власти Латвии во вторник, 20 августа, выставят на аукцион культурный центр Дом Москвы в Риге. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Латвийский официальный вестник.

Речь идет об объекте, который был национализирован этой зимой. Средства с его продажи власти страны собираются направить на предоставление Украине военной помощи.

Здание располагается на земельном участке площадью 966 квадратных метров. Первоначальная цена лота — 3,57 миллиона евро.

Ранее право собственности на культурный центр принадлежало департаменту городского имущества Москвы. В январе 2024 года сейм Латвии одобрил его конфискацию, объяснив ее «осуществлением враждебной и вредоносной деятельности» в этом помещении. При этом местный кабмин полагает, что быстро найти покупателя не удастся, и в этом году объект вряд ли продадут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала изъятие культурного центра как «рейдерство», пообещав, что Россия в ответ предпримет «жесткие и крайне болезненные» для Латвии действия.