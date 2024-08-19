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04:54, 19 августа 2024Мир

Посол Азербайджана высказался о диалоге Путина и Алиева

Посол Бюльбюль оглы: Путин и Алиев проведут в Баку насыщенный диалог

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут в Баку насыщенный диалог. Об этом заявил ТАСС посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Дипломат также сказал, что в настоящее время отношения Москвы и Баку находятся на «очень высоком уровне».

Владимир Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом в воскресенье, 18 августа. Вечером он принял участие в неформальном ужине с лидером Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Алиевым азербайджано-армянское урегулирование. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

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      Марина Совина
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