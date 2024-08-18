Начался неформальный ужин Путина и Алиева

В домашней резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева начался неформальный ужин с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время встречи политики обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин вручил цветы первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Владимир Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом в воскресенье, 18 августа.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Алиевым азербайджано-армянское урегулирование. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.