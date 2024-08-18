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21:27, 18 августа 2024Россия

Начался неформальный ужин Путина и Алиева

В резиденции президента Азербайджана начался неформальный ужин Путина и Алиева
Владимир Путин и Ильхам Алиев

Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В домашней резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева начался неформальный ужин с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи политики обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин вручил цветы первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Владимир Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом в воскресенье, 18 августа.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Алиевым азербайджано-армянское урегулирование. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

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      Марина Совина
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