В резиденции президента Азербайджана начался неформальный ужин Путина и Алиева

В домашней резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева начался неформальный ужин с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи политики обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин вручил цветы первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Владимир Путин прилетел в Баку с официальным двухдневным государственным визитом в воскресенье, 18 августа.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Алиевым азербайджано-армянское урегулирование. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.