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11:21, 19 августа 2024Спорт

Промоутер назвал реальную сумму уплаченного Нурмагомедовым ФНС долга

Гаджиев заявил, что Нурмагомедов заплатил ФНС 40-50 миллионов рублей
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Промоутер Камил Гаджиев на своем YouTube-канале назвал реальную сумму, уплаченную российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым Федеральной налоговой службе (ФНС).

По его словам, это 40-50 миллионов рублей. «Много вопросов было, а сколько он реально заплатил, то ли 302, то ли 79, то ли 25 миллионов. Если вам выкатили колоссальный штраф от налоговой, наймите хороших юристов, бухгалтеров, и есть вероятность, что сумма сильно изменится», — заявил Гаджиев.

Промоутер добавил, что Нурмагомедов продолжает заниматься бизнесом. «Возможно, года через три мы снова услышим, что нужно платить налоги. Это неплохо. Хотя платить их нужно, кстати, раз в год, насколько я знаю», — заявил Гаджиев.

Ранее в ФНС заявили, что Нурмагомедов погасил долг в размере 79,3 миллиона рублей. Перед этим Mash сообщал, что речь идет о сумме, превышающей 300 миллионов.

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      Алексей Гусев
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