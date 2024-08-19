Промоутер назвал реальную сумму уплаченного Нурмагомедовым ФНС долга

Гаджиев заявил, что Нурмагомедов заплатил ФНС 40-50 миллионов рублей

Промоутер Камил Гаджиев на своем YouTube-канале назвал реальную сумму, уплаченную российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым Федеральной налоговой службе (ФНС).

По его словам, это 40-50 миллионов рублей. «Много вопросов было, а сколько он реально заплатил, то ли 302, то ли 79, то ли 25 миллионов. Если вам выкатили колоссальный штраф от налоговой, наймите хороших юристов, бухгалтеров, и есть вероятность, что сумма сильно изменится», — заявил Гаджиев.

Промоутер добавил, что Нурмагомедов продолжает заниматься бизнесом. «Возможно, года через три мы снова услышим, что нужно платить налоги. Это неплохо. Хотя платить их нужно, кстати, раз в год, насколько я знаю», — заявил Гаджиев.

Ранее в ФНС заявили, что Нурмагомедов погасил долг в размере 79,3 миллиона рублей. Перед этим Mash сообщал, что речь идет о сумме, превышающей 300 миллионов.