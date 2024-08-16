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20:34, 16 августа 2024Спорт

В ФНС назвали сумму погашенного Нурмагомедовым долга

В ФНС заявили, что Нурмагомедов погасил долг на сумму в 79,3 миллиона рублей
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

В Федеральной налоговой службе (ФНС) назвали сумму долга, погашенную бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В ФНС заявили, что судебные приставы побудили бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) погасить долг в размере 79,3 миллиона рублей. «Был принят предусмотренный законодательством комплекс принудительных мер, направленный на исполнение требований постановления налоговой инспекции», — отметили в организации.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов погасил задолженность перед налоговой. В июле сообщалось, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной назывался долг 35-летнего бойца в размере более 300 миллионов рублей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2021 году.

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      Андрей Стрельцов
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