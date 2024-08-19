Российский хоккеист перешел из одного клуба НХЛ в другой

Россиянин Василий Подколзин перешел из «Ванкувер Кэнакс» в «Эдмонтон Ойлерс»

Российский форвард Василий Подколзин перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщается на сайте команды.

Состав «нефтяников» игрок пополнил в результате обмена. Его предыдущий клуб — «Ванкувер Кэнакс» — взамен получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года.

Подколзин выступает в НХЛ с 2021 года. Он провел в составе «Ванкувера» 137 матчей, в которых забросил 18 шайб и сделал 17 результативных передач.

23-летний россиянин — воспитанник подмосковного «Витязя». В составе молодежной сборной страны Подколзин завоевывал бронзу и серебро молодежного чемпионата мира.