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12:12, 19 августа 2024Спорт

Российский хоккеист перешел из одного клуба НХЛ в другой

Россиянин Василий Подколзин перешел из «Ванкувер Кэнакс» в «Эдмонтон Ойлерс»

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард Василий Подколзин перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщается на сайте команды.

Состав «нефтяников» игрок пополнил в результате обмена. Его предыдущий клуб — «Ванкувер Кэнакс» — взамен получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года.

Подколзин выступает в НХЛ с 2021 года. Он провел в составе «Ванкувера» 137 матчей, в которых забросил 18 шайб и сделал 17 результативных передач.

23-летний россиянин — воспитанник подмосковного «Витязя». В составе молодежной сборной страны Подколзин завоевывал бронзу и серебро молодежного чемпионата мира.

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      Алексей Гусев
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