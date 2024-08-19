«Рубин» вырвал победу у «Акрона» в РПЛ

«Рубин» победил «Акрон» со счетом 2:1 в матче пятого тура РПЛ

Казанский «Рубин» вырвал победу у тольяттинского «Акрона» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первым ворота на девятой минуте поразил полузащитник хозяев Максим Палиенко. На 55-й минуте защитник Константин Савичев оформил автогол. Победу казанцам принес нападающий Мирлинд Даку, забивший на 90-й минуте.

Благодаря победе «Рубин» набрал семь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с четырьмя баллами располагается на 12-й строчке.

В следующем туре 23 августа «Рубин» на своем поле сыграет против махачкалинского «Динамо». «Акрон» 24 августа проведет выездной матч с московским ЦСКА.