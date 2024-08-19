В Петербург из Швейцарии привезут прах фигуристов Белоусовой и Протопопова

Прах олимпийских чемпионов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в России. Об этом сообщает ТАСС.

Все договоренности о его возвращении в страну из Швейцарии достигнуты. Протопопов умер в ноябре прошлого года в Швейцарии. Его кремировали в Гриндельвальде. Прах спортсмена находился в префектуре города. В 2022 году фигурист завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с женой Людмилой Белоусовой. Ее прах он хранил дома.

Отмечается, что в ближайшее время прах спортсменов будет доставлен в Санкт-Петербург. Захоронение ориентировочно это состоится 11 сентября.

Белоусова и Протопопов стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968).

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) раскрыли судьбу бронзовых медалей Олимпиады-2022, присужденных за командный турнир российским фигуристам. «Международный олимпийский комитет (МОК) позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», — говорится в заявлении.