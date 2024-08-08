Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам за Игры-2022

В Международном союзе конькобежцев (ISU) раскрыли судьбу бронзовых медалей Олимпиады-2022, присужденных за командный турнир российским фигуристам. Об этом сообщает ТАСС.

«Международный олимпийский комитет (МОК) позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», — говорится в заявлении.

7 августа в Париже прошла церемония награждения по итогам командного турнира Игр в Пекине. Мероприятие состоялось без сборной России. Золотые медали вручили сборной США, серебро — команде Японии.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.