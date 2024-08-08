Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
18:00 (Мск)
Алехандро Давидович-Фокина
Монреаль
Магдалена Френх
Сегодня
18:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Торонто
Томас Мартин Этчеверри
Сегодня
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Монреаль
Маттео Арнальди
Сегодня
19:30 (Мск)
Карен Хачанов
Монреаль
Египет U23
Сегодня
18:00 (Мск)
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
Франция
Сегодня
18:30 (Мск)
Германия
Олимпийские игры (м)|1/2 финала
Моюка Учижима
Сегодня
19:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Торонто
ПСЖ
Перенесён
Монако
Суперкубок Франции 2024|Финал
14:26, 8 августа 2024Спорт

Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам за Игры-2022

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

В Международном союзе конькобежцев (ISU) раскрыли судьбу бронзовых медалей Олимпиады-2022, присужденных за командный турнир российским фигуристам. Об этом сообщает ТАСС.

«Международный олимпийский комитет (МОК) позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», — говорится в заявлении.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

7 августа в Париже прошла церемония награждения по итогам командного турнира Игр в Пекине. Мероприятие состоялось без сборной России. Золотые медали вручили сборной США, серебро — команде Японии.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Смартфоны Xiaomi получат рекордный аккумулятор

      Лукашенко обвинил США в попытке развязать третью мировую войну

      Разводу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес предрекли статус самого дорогого в истории

      Россиянин во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига и поджег

      Великобритания построит станцию для наблюдения за действиями России и Китая в космосе

      Российские каноисты упустили медали Олимпиады-2024

      Турист нацарапал инициалы на стене древнего дома жриц-девственниц и попался

      В небе над Херсонской областью заметили истребители F-16 ВСУ

      Стало известно о возможном возвращении Dior в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше