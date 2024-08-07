Церемония награждения командного турнира фигуристов Игр-2022 прошла без россиян

Церемония награждения турнира фигуристов Олимпиады-2022 прошла без россиян

Церемония награждения по итогам командного турнира фигуристов Игр 2022 года в Пекине прошла без сборной России. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Церемония прошла у Эйфелевой башни в рамках «Дня справедливости» — мероприятия по вручению наград, перераспределенных в результате допинговых инцидентов. Золотые медали достались сборной США, серебро — команде Японии. Бронза оказалась у сборной России, однако ее на церемонию не пригласили.

Ранее сборная России обратилась в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии. Россияне хотели отменить мероприятие, так как не получили на него приглашение. По мнению спортсменов, это нарушает их права как олимпийских призеров.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022