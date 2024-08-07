Российские фигуристы потребовали отменить награждение на Олимпиаде в Париже

Российские фигуристы потребовали от CAS отмены награждения на Олимпиаде в Париже

Сборная России по фигурному катанию обратилась в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Россияне, которым присуждена бронза командного турнира, хотят отменить мероприятие, так как не получили на него приглашение. По мнению спортсменов, это нарушает их права как олимпийских призеров.

Церемония награждения назначена на 7 августа. Она пройдет на Олимпиаде в Париже в рамках «Дня справедливости» — мероприятия по вручению наград, перераспределенных в результате допинговых инцидентов.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.