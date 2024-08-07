Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
19:30 (Мск)
Марина Стакушич
Торонто
Хэрриет Дарт
Сегодня
19:30 (Мск)
Диана Шнайдер
Торонто
Славия П
Сегодня
20:00 (Мск)
Юнион
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Моюка Учижима
Завтра
17:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Торонто
Египет U23
Завтра
18:00 (Мск)
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
16:37, 7 августа 2024Спорт

Российские фигуристы потребовали отменить награждение на Олимпиаде в Париже

Российские фигуристы потребовали от CAS отмены награждения на Олимпиаде в Париже
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сборная России по фигурному катанию обратилась в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Россияне, которым присуждена бронза командного турнира, хотят отменить мероприятие, так как не получили на него приглашение. По мнению спортсменов, это нарушает их права как олимпийских призеров.

Церемония награждения назначена на 7 августа. Она пройдет на Олимпиаде в Париже в рамках «Дня справедливости» — мероприятия по вручению наград, перераспределенных в результате допинговых инцидентов.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

      Дженнифер Лопес уличили в нежелании разводиться с Беном Аффлеком

      Москвичи бросились запрещать сделки со своим жильем

      Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

      Россияне не захотели отдавать сбережения банкам

      Герасимов отчитался Путину о потерях ВСУ на границе Курской области

      Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

      В Британии оценили вероятность наступления мировой войны

      В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

      Глава Генштаба назвал Путину численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше