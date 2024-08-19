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06:23, 19 августа 2024Россия

Жительница российского села пряталась от обстрелов ВСУ в погребе

Жительница села Черкасское Поречное пряталась от обстрелов ВСУ в погребе

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Жительница села Черкасское Поречное в Курской области Ирина Кириченко пряталась от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в погребе. Об этом россиянка рассказала в беседе с РИА Новости.

«После 9 числа (августа) начали автоматы слышать. Думаю ПВО сбивало ракеты, они не падали, просто взрывались в небе. Потом начались обстрелы из пулеметов, мы слышали. Возможно даже танки были, мы видели следы по соседней улице», — рассказала Кириченко.

По ее словам, в некоторых домах из-за обстрелов снесло забор и крышу. Из-за этого Ирина и другие женщины начали прятаться от ракет в подвалах. Там они провели около неделю, выбираясь наружу «погреться».

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Евгений Силаев
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