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08:15, 20 августа 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал упражнение для прокачки пресса

Фото: novak.elcic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Роман Филиппенко посоветовал выполнять упражнение ножницы для прокачки пресса. Подробности он рассказал «Чемпионату».

Филиппенко объяснил, что в упражнении задействуются прямые и косые мышцы живота, мышцы бедер и ягодиц, а также нижняя часть пресса. Тренер добавил, что ножницы нельзя выполнять при беременности, диастазе, в послеродовой период и период восстановления после операционного вмешательства, при травмах спины и межпозвонковых грыжах.

У упражнения есть два варианта. Исходное положение одинаково — лягте на пол, плотно прижмитесь спиной к поверхности, руки вытяните вдоль корпуса, напрягите пресс и поднимите ноги на 20-25 сантиметров. Далее поочередно поднимайте ноги вверх-вниз (не касаясь пола) или делайте движения крест-накрест параллельно полу.

Филиппенко предложил начинать с трех-четырех подходов по 15-20 секунд, а затем увеличивать время. Для усложнения можно использовать специальные утяжелители для голеней или выполнять упражнение в медленном темпе.

Ранее тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. Он заявил, что таким упражнением являются прыжки со скакалкой.

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      Андрей Стрельцов
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