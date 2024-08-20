Глава Минсельхоза допустила снижение урожая пшеницы относительно прогноза

Лут: урожай пшеницы в РФ может оказаться меньше прогнозировавшихся 86 млн тонн

Урожай пшеницы в России в 2024 году может оказаться меньше прогнозировавшихся 86 миллионов тонн, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, которую цитирует «Прайм».

«По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения», — допустила министр, уточнив, что первоочередной задачей властей является обеспечение внутренних потребностей. «Когда поймем, сколько соберем, соответственно, сделаем дельту допустимую за счет квот, которые будем устанавливать в следующем году по экспорту», — прокомментировала она ситуацию с поставками за рубеж в начавшемся 1 июля сельхогоду.

Согласно июльскому прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, урожай пшеницы упадет в России в 2024 году до 84 миллионов тонн. В 2023 и 2022 годах показатель находился на уровне 92,8 и 104,2 миллиона тонн соответственно.

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составило более четверти всего мирового экспорта. Такая зависимость от поставок из РФ привела к тому, что на фоне заморозков, с которыми в мае столкнулись некоторые российские регионы, взлетели фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже.