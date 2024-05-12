Заморозки в России привели к взлету цен на пшеницу

Bloomberg: стоимость пшеницы на бирже увеличилась до максимума с августа 2023-го

Заморозки, с которыми в мае столкнулись многие регионы России, вызвали взлет фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже (англ. Chicago Mercantile Exchange). Стоимость злакового зерна увеличилась до максимумов августа 2023 года, пишет Bloomberg.

РФ — крупнейший в мире поставщик пшеницы. Ранее прогнозы по урожаю в 2024 году уже были понижены, что повлияло на рост фьючерсов на CME. Заморозки, наблюдавшиеся в мае, могут ухудшить ситуацию с зерновыми культурами, которые этой весной уже сталкивались с засухой, следует из публикации агентства.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, опасения вызывает ситуация на всей европейской территории страны. Конкретные оценки потерь сейчас отсутствуют, но для ряда культур ущерб является достаточно серьезным, дал понять он.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили о снижении цен на рожь и пшеницу. Стоимость злаковых культур уменьшается с декабря прошлого года, уточнили в ведомстве. В то же время отпускные цены на хлеб за год увеличились: на ситуацию повлияло увеличение затрат на транспортировку, упаковку и прочие расходы.

