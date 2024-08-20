Олимпийский чемпион рассказал о жизни в Белгороде

Сергей Тетюхин рассказал, что живет в Белгороде и бегает в подвалы

Олимпийский чемпион по волейболу и генеральный директор белгородского клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде. Его слова приводят «Известия».

«По-разному, по-разному… Бегаем в подвалы. На улице есть бомбоубежища, куда в случае чего прячемся. Но в целом продолжаю жить в Белгороде, когда не надо ездить в Москву или Тулу по делам сборной и клуба», — заявил Тетюхин. Он добавил, что у него и его семьи не было мыслей по поводу переезда.

Тетюхин также поблагодарил Тулу за то, что дала возможность «Белогорью» проводить в городе домашние матчи. «Понятно, что мы хотим вернуться в Белгород. Но это зависит не от нас. Вернемся туда, как только будет малейшая возможность», — заявил бывший спортсмен.

Тетюхин завершил карьеру в 2018 году. Помимо золота ОИ-2012 в составе сборной России, волейболист взял две бронзовые и одну серебряную олимпийские медали.