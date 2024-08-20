Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Велес
Сегодня
19:30 (Мск)
Амкал
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Лилль
Сегодня
22:00 (Мск)
Славия П
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Динамо К
Завтра
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Будё-Глимт
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Динамо З
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Мальмё
Завтра
22:00 (Мск)
Спарта П
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
09:21, 20 августа 2024Спорт

Олимпийский чемпион рассказал о жизни в Белгороде

Сергей Тетюхин рассказал, что живет в Белгороде и бегает в подвалы

Фото: Александр Кулебякин / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по волейболу и генеральный директор белгородского клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде. Его слова приводят «Известия».

«По-разному, по-разному… Бегаем в подвалы. На улице есть бомбоубежища, куда в случае чего прячемся. Но в целом продолжаю жить в Белгороде, когда не надо ездить в Москву или Тулу по делам сборной и клуба», — заявил Тетюхин. Он добавил, что у него и его семьи не было мыслей по поводу переезда.

Тетюхин также поблагодарил Тулу за то, что дала возможность «Белогорью» проводить в городе домашние матчи. «Понятно, что мы хотим вернуться в Белгород. Но это зависит не от нас. Вернемся туда, как только будет малейшая возможность», — заявил бывший спортсмен.

Тетюхин завершил карьеру в 2018 году. Помимо золота ОИ-2012 в составе сборной России, волейболист взял две бронзовые и одну серебряную олимпийские медали.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      В ВСУ пригрозили перестать платить военным зарплату

      Жительница курского приграничья рассказала о разрушенном из-за ВСУ селе

      Российский школьник упал замертво рядом с электросамокатом

      Работавшая крупье россиянка рассказала о приходивших в казино бандитах

      За поиск уязвимостей в Android перестанут платить

      Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

      Внешний вид Николь Ричи на фото папарацци вызвал споры в сети

      Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

      Исландский футболист рассказал об успокоившей компанию байкеров русской жене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше