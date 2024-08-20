Площадь возникшего двое суток назад из-за ВСУ пожара на ростовской нефтебазе возросла

Площадь возникшего двое суток назад пожара на ростовской нефтебазе возросла

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области, который начался более двух суток назад после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросла. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, на нефтебазе горят 22 цистерны с топливом, которые до сих пор не могут потушить. На месте происшествия работают пункты временного размещения (ПВР) для спасателей и полевые кухни. Вероятно, на тушение пожара может уйти еще несколько дней.

Площадь возгорания, по последним данным, составляет около 10 тысяч квадратных метров. Пожарные проводят специальную проливку между цистернами, чтобы не допустить детонации.

Склады после попытки атаки беспилотников ВСУ загорелись утром в воскресенье, 18 августа. Из-за падения обломков дронов загорелось дизельное топливо на складах промзоны. По данным властей, в результате пожара пострадали 18 человек.

В Пролетарском районе, где горит объект, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти заверили, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.