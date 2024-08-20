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08:18, 20 августа 2024Россия

Россиянка с матерью прошла 20 километров в курском приграничье ради спасения от ВСУ

Жительница Курской области Кириченко прошла 20 километров ради спасения

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала, как спасалась от Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Черкасское Поречное в Суджанском районе. Ей вместе с матерью пришлось пройти 20 километров пешком. Слова Кириченко приводит РИА Новости.

«Просто уже надоело сидеть в погребе и вот это постоянное ожидание смерти — когда это будет, как это будет (...). 12 [августа] рано утром начало светать, мы начали уходить, мы хотели пройти там, где никого нет. И не идти напрямик, потому что дроны летали», — сказала девушка.

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Она вместе с матерью надели одежду зеленого цвета и пошли по посадкам и полям. По словам девушки, у них постоянно было ощущение, будто за ними кто-то гонится. Россиянки попытались остановить проезжающий мимо автомобиль, чтобы он добросил их до безопасного места. В итоге их довез до Курска неизвестный мужчина, который ехал из приграничного района в сторону Курска.

Ранее Кириченко рассказала, что в боевых действиях в Курской области участвуют не только украинские военные, но и наемники. Она вспомнила, что слышала иностранную речь от мужчин, которые были «вооружены до зубов» и стояли рядом с ее огородом.

Бои в Курской области идут две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего неизвестно. Из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 121 тысячи россиян. Часть из них вывозили на лодках, так как ВСУ разрушили мосты через реку Сейм.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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