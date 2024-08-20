Слуцкий назвал две недостающие российские вещи в Китае

Тренер «Шанхая» Слуцкий заявил, что в Китае ему не хватает бани и театра

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Суперлига» назвал две недостающие российские вещи в Китае.

«Баня и театр — вот две вещи, которых мне не хватает в Китае», — заявил специалист. Он добавил, что ему сильно недостает бани, так как она всегда была для него отдушиной.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря 2023 года. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019 по 2022 год. Тренер покинул команду по собственному желанию. Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.