Стало известно об ударе ВСУ по выезду из российского города на границе с Украиной

РЕН ТВ: ВСУ ударили по пригороду Льгова из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, ударили по пригороду Льгова Курской области из пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об ударе по выезду из российского города на границе с Украиной стало известно из сюжета РЕН ТВ.

На кадрах, показанных в сюжете, видно, что на въезде в город образовалась огромная воронка — около четырех метров в глубину и 10 метров в ширину. Рядом с места удара расположено здание физкультурно-оздоровительного центра.

По данным корреспондента телеканала Эмиля Тимашева, целью удара украинских формирований был центр города, но ракета не долетела. «До этого Льгов никогда не подвергался обстрелу. Это был первый удар (...) Сработала отечественная система противовоздушной обороны (ПВО)», — заключил Тимашев.

Второй удар по пригороду пришелся в паре сотен метров от первой воронки. Тимашев предположил, что это мог быть разведывательный беспилотник, который также сбила российская система ПВО — он упал в лесополосе, в результате падения началось возгорание, поднялся дым.

9 августа глава Льговского района Сергей Коростелев называл обстановку в муниципалитете напряженной, но контролируемой. 17 августа он сообщил, что ситуация в районе стабилизировалась.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, в приграничном регионе пострадали более 140 человек, спасти не удалось 17 жителей.