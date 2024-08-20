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10:04, 20 августа 2024Наука и техника

В России испытали терминал спутниковой связи

«Гонец»: завершены испытания вмещающегося в рюкзак терминала связи

Фото: «Спутниковая система «Гонец»

Завершены испытания вмещающегося в рюкзак терминала связи «Гонец-автономный». Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия по эксплуатации спутниковой системы «Гонец» Андрея Манойло сообщает ТАСС.

По словам руководителя, испытанная система готова к серийному производству. В ходе испытаний терминал подтвердил способность непрерывной работы свыше 4 часов. Новая версия устройства получила антенну меньших размеров. «Антенна выносная, что позволяет в случае необходимости быстро заменить ее на модификацию, традиционно используемую на транспорте», — добавил Манойло.

В июле Павел Черенков, занимая должность гендиректора «Гонца», сообщил о разработке устройства персональной спутниковой связи размером с мобильный телефон.

В марте агентству рассказали в компании, что спутниковая система «Гонец» пополнится малыми космическими аппаратами, которые планируют запустить до конца 2025 года.

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      Иван Потапов
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