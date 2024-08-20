В «Зените» сообщили о пропуске пятью футболистами матча со «Спартаком»

Медведев сообщил о пропуске пятью футболистами «Зенита» матча со «Спартаком»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил о кадровых потерях команды перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что игру пропустят пять футболистов: Максим Глушенков, Вендел, Педро, Родригао и Ильзат Ахметов. «Так что придется и за себя, и за того парня», — добавил Медведев.

Лучший бомбардир РПЛ Глушенков сломал правую руку 18 августа во время матча пятого тура чемпионата против «Химок» (1:1). Он получил повреждение в середине первого тайма, не смог продолжить игру и был заменен. Позже россиянин перенес операцию.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 24 августа. Сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в чемпионате, красно-белые имеют в активе 10 очков и занимают четвертое место в таблице.

