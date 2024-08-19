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23:56, 19 августа 2024Спорт

Лучшему бомбардиру РПЛ провели операцию после перелома руки

Полузащитнику «Зенита» Глушенкову вставили металлическую спицу в кость руки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Полузащитнику «Зенита» и лучшему бомбардиру Российской-премьер-лиги (РПЛ) Максиму Глушенкову провели операцию после перелома руки. Об этом сообщил журналист Иван Карпов своем в Telegram-канале.

По информации источника, хавбеку вставили металлическую спицу в кость руки. Отмечается, что Глушенков чувствует себя хорошо, а на восстановление ему потребуется три-четыре недели в зависимости от того, как будет срастаться место перелома. Он пропустит сентябрьские матчи сборной России, в состав которой был вызван главным тренером Валерием Карпиным.

Глушенков сломал правую руку 18 августа во время матча пятого тура чемпионата против «Химкок» (1:1). Он получил повреждение в середине первого тайма, не смог продолжить игру и был заменен.

25-летний игрок — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. В пяти матчах он забил семь мячей.

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