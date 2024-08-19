Сборная России по футболу объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом

Сафонов вошел в расширенный состав сборной РФ на игры с Таиландом и Вьетнамом

Тренерский штаб сборной России по главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В списке 38 футболистов, среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, форвард Герман Онугха из датского «Вайле» и полузащитник Далер Кузяев из французского «Гавра». Хавбек «Монако» Александр Головин, а также полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустят сбор из-за травм.

«Сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской "Атлантой". Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Федора Чалова», — заявил Карпин.

Ранее стало известно, что обе встречи пройдут в Ханое. 5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом, а через два дня встретятся с Таиландом.