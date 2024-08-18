Лучший бомбардир РПЛ из «Зенита» сломал руку

Лучший бомбардир РПЛ из «Зенита» Максим Глушенков заявил о том, что сломал руку

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал о травме, полученной в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что сломал руку. Повреждение Глушенков получил в середине первого тайма, он не смог продолжить игру и был заменен.

25-летний игрок — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. В пяти матчах он забил семь мячей.

«Зенит» в выездной игре с «Химками» впервые в нынешнем сезоне потерял очки. Встреча завершилась со счетом 1:1.