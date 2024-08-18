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16:59, 18 августа 2024Спорт

«Зенит» впервые потерял очки в текущем сезоне

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 55-й минуте забил защитник хозяев Эдгардо Фаринья. На 88-й минуте счет сравнял хавбек Андрей Мостовой.

«Зенит» впервые потерял очки в текущем сезоне РПЛ, однако после пяти матчей все равно остается лидером лиги, набрав 13 очков. «Химки» располагаются на девятом месте, имея в активе пять очков.

В следующем матче «Зенит» примет московский «Спартак». «Химки» на выезде сыграет с воронежским Акроном. Обе встречи пройдут 24 августа.

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      Анастасия Борисова
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