Жительница Курской области: село Черкасское Поречное наполовину разрушено

Село Черкасское Поречное в Курской области, откуда эвакуировали жителей, наполовину разрушено Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила жительница населенного пункта в Суджанском районе Ирина Кириченко, которой вместе с матерью удалось выбраться из-под обстрелов. Ее слова приводит РИА Новости.

«В ужасном [состоянии]. Когда мы уже уходили, его [села], наверное, почти половина, а то и 60 процентов не было, а как оно сейчас, мы не знаем», — сказала девушка.

В селе, по ее словам, остались в основном люди пожилого возраста, а также те, кто не хочет покидать населенный пункт. Связь с ними потеряна, рассказала Кириенко, добавив, что в момент их отъезда из Черкасского Поречного там уже не было света и воды.

Кириенко вместе с матерью прошла около 20 километров пешком из населенного пункта по посадкам и полям, чтобы спастись от ВСУ. До этого они прятались в погребе, чтобы украинские военные их не заметили.

Бои в Курской области идут две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 121 тысячи россиян. По данным Минобороны России на 19 августа, за время боевых действий на курском направлении Киев потерял до 3800 военнослужащих.