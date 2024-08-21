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14:41, 21 августа 2024Россия

Беспилотники ВСУ массово атаковали российский регион

Минобороны: четыре украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Четыре украинских дрона сбиты над Белгородской областью. О массовой атаке беспилотников сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, летательные аппараты были уничтожены в период с 12:20 по 13:00 мск. Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

О возможных последствиях уничтожения беспилотников, вызванных падением обломков, не сообщается.

Ранее 21 августа сразу четыре населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими дронами. Повреждения получили как дома местных жителей, так и расположенные на территории региона предприятия.

Минувшей ночью украинские войска атаковали сразу несколько российских регионов. 11 дронов были перехвачены на подлете к Москве.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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