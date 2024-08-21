Минобороны уточнило число сбитых в Подмосковье беспилотников

Минобороны России: средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в Подмосковье

В ночь на среду, 21 августа, над Московской областью удалось перехватить 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число дронов, сбитых на подлете к столице, уточнило Минобороны России в Telegram-канале.

Как сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин, под Москвой перехватили 10 беспилотников. Данные о первом уничтоженном БПЛА появились около 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех, семи, восьми и десяти дронах.

Всего Украина, по данным Минобороны, выпустила 45 беспилотников по пяти регионам России в ночь на 21 августа. Как уточнили в ведомстве, еще 23 дрона удалось перехватить над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

Попытка атаки на Москву была одной из самых масштабных за все время. По информации Собянина, никто не пострадал, разрушений на земле из-за попытки атаки не зафиксировано. Момент уничтожения одного из дронов над Подольском попал на видео.