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12:32, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек рассказала об отношениях с бывшей свекровью после развода с мужем

Блогерша Чекалина заявила, что считает бывшую свекровь второй матерью

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала об отношениях со свекровью после развода с мужем Артемом Чекалиным. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«На данный момент поздравляем друг друга с праздниками. Пока все. Но я общаться готова», — заявила она. Чекалина добавила, что считает бывшую свекровь своей второй матерью несмотря ни на что. «Время лечит», — добавила блогерша.

Она также добавила, что их с Чекалиным семьи были расстроены из-за их развода.

14 августа Чекалина сообщила, что официально развелась с мужем. Она пожелала бывшему супругу счастья и поблагодарила за годы совместной жизни.

10 июля суд в Москве расторг брак Чекалиных. Супруги подписали соглашение, по условиям которого дети будут жить с матерью и при этом половину времени проводить с отцом.

Лерчек подала на развод в марте. Решение о расставании с Чекалиным блогерша назвала самым сложным в жизни. Супруги прожили вместе 12 лет, у них родилось трое детей.

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      Мария Большакова
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