В России ответили на сообщения о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу под Брянском

Депутат Чепа призвал создать буферную зону в районе СВО

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на сообщения СМИ о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроить техногенную катастрофу под Брянском. Комментируя «Ленте.ру» эту информацию, депутат вновь призвал создать буферную зону в районе специальной военной операции (СВО).

Ранее в сети появились данные о попытке ВСУ в ночь на 21 августа при помощи беспилотников устроить взрыв и поджечь крупнейший в российском регионе мусорный полигон в поселке Большое Полпино, где также находится завод по переработке пластиковых отходов. Уточнялось, что в случае прямого попадания дрона-камикадзе на полигоне мог начаться пожар, что привело бы к появлению отравляющего химического облака с частицами формальдегида.

«Мировое сообщество будет продолжать молчать, (...) Украина будет продолжать наносить удары беспилотниками, они получают их со всеми мира, управление беспилотниками осуществляется при поддержке НАТО», — заявил Чепа.

Украина будет продолжать наносить террористические удары. Я неоднократно говорил, что необходимо создавать буферную зону, уничтожать логистические переходы, хотя бы с правого на левый берег Днепра Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

21 августа Минобороны сообщило, что ночью ВСУ попытались атаковать Россию при помощи 45 беспилотников. Средства противовоздушной обороны отразили удары. По данным ведомства, в Брянской области сбили 23 украинских дрона, в Московской — 11, в Белгородской — 6, в Калужской — 3, в Курской — 2.

Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет. Он также уточнил, что все цели уничтожены за вечер вторника, 20 августа, и ночь среды, 21 августа.