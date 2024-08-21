В России ответили на сообщения о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу под Брянском

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на сообщения СМИ о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроить техногенную катастрофу под Брянском. Комментируя «Ленте.ру» эту информацию, депутат вновь призвал создать буферную зону в районе специальной военной операции (СВО).
Ранее в сети появились данные о попытке ВСУ в ночь на 21 августа при помощи беспилотников устроить взрыв и поджечь крупнейший в российском регионе мусорный полигон в поселке Большое Полпино, где также находится завод по переработке пластиковых отходов. Уточнялось, что в случае прямого попадания дрона-камикадзе на полигоне мог начаться пожар, что привело бы к появлению отравляющего химического облака с частицами формальдегида.
«Мировое сообщество будет продолжать молчать, (...) Украина будет продолжать наносить удары беспилотниками, они получают их со всеми мира, управление беспилотниками осуществляется при поддержке НАТО», — заявил Чепа.
Украина будет продолжать наносить террористические удары. Я неоднократно говорил, что необходимо создавать буферную зону, уничтожать логистические переходы, хотя бы с правого на левый берег Днепра
21 августа Минобороны сообщило, что ночью ВСУ попытались атаковать Россию при помощи 45 беспилотников. Средства противовоздушной обороны отразили удары. По данным ведомства, в Брянской области сбили 23 украинских дрона, в Московской — 11, в Белгородской — 6, в Калужской — 3, в Курской — 2.
Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет. Он также уточнил, что все цели уничтожены за вечер вторника, 20 августа, и ночь среды, 21 августа.