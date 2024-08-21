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19:10, 21 августа 2024Мир

Главе евродипломатии понравилось вторжение Украины в Россию

Глава дипломатии ЕС: вторжение ВСУ в Курскую область бьет по пропаганде России

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область бьет по российской пропаганде. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

Само наступление украинской армии в российском регионе Боррель назвал «серьезным ударом по нарративам», которые «продвигает Кремль».

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Глава евродипломатии также выступил за снятие запрета на удары дальнобойными ракетами вглубь России. По его мнению, это позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ на российскую территорию аннулирует возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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      Глеб Бажуткин
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