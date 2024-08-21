Главе евродипломатии понравилось вторжение Украины в Россию

Глава дипломатии ЕС: вторжение ВСУ в Курскую область бьет по пропаганде России

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область бьет по российской пропаганде. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

Само наступление украинской армии в российском регионе Боррель назвал «серьезным ударом по нарративам», которые «продвигает Кремль».

Глава евродипломатии также выступил за снятие запрета на удары дальнобойными ракетами вглубь России. По его мнению, это позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ на российскую территорию аннулирует возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом.