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07:50, 21 августа 2024Спорт

Иностранный футболист назвал преимущество жизни в России над Исландией

Футболист Сигурдссон заявил, что в России здравоохранение лучше, чем в Исландии

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Бывший футболист нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Рагнар Сигурдссон назвал преимущество жизни в России над Исландией. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист выразил недовольство из-за системы здравоохранения в Исландии. Он заявил, что в России можно попасть в более качественную клинику будучи спортсменом, тогда как в Исландии это невозможно. «Врачи не пытаются понять причину проблемы. В такие моменты я реально сожалел, что живу не в России», — добавил Сигурдссон.

Ранее футболист рассказал о характере своей русской жены Елены. Исландец подчеркнул, что она полностью соответствует стереотипу о том, что в России женщины очень сильные.

В РПЛ Сигурдссон играл за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов». Он завершил карьеру в 2021 году.

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      Анастасия Борисова
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