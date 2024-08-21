Канал Роналду в YouTube установил несколько рекордов по числу подписчиков

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил несколько рекордов по числу подписчиков на YouTube.

Аккаунт 39-летнего футболиста установил рекорд по количеству фолловеров за первый час: на канал спортсмена подписались 1 270 000 человек. Кроме того, Роналду установил лучшее достижение по количеству подписчиков за день. На его счету 4 420 000 человек.

Ранее Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Футболист отказался оставаться на церемонии награждения и сбежал с поля. Причиной стало поражение «Аль-Насра» в битве за трофей.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан до июня 2025-го. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.