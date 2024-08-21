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16:38, 21 августа 2024Из жизни

Крокодил напал на смотрителя зоопарка

В Израиле крокодил напал на сотрудника зоопарка, который убирался в вольере

Фото: Jan Zikán / Unsplash

Крокодил напал на сотрудника зоопарка в Израиле. Об этом пишет Times of Israel.

В воскресенье, 18 августа, 45-летний смотритель выполнял плановые работы по техническому обслуживанию вольера с рептилиями в Библейском зоопарке в Иерусалиме. Пока он убирался перед открытием, один из крокодилов внезапно напал на него. Узнавший о случившемся охранник приехал к вольеру на мотоцикле и выпустил в рептилию семь пуль. Как только крокодил отпустил мужчину, его достали и госпитализировали. Его состояние до сих пор оценивают как тяжелое.

Ветеринары зоопарка попытались спасти крокодила, однако пулевые ранения оказались для него фатальными. Охранник также задел нескольких других рептилий, но благодаря толстой коже они отделались царапинами.

На место прибыли сотрудники полиции, которым сообщили о нападении животного и стрельбе. Инцидент расследуют следователи Министерства труда из-за того, что несчастный случай произошел на рабочем месте. Зоопарк также заявил, что ведет внутреннее расследование. Его представители подчеркнули, что «никакой опасности для посетителей не было».

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Ранее сообщалось, что в Таиланде мать позволила четырехлетней дочери играть с сотнями крокодилов. «Моя дочь любит класть новорожденных рептилий в емкость с водой и смотреть, как они плавают», — рассказала женщина.

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      Антонина Черташ
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