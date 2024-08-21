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10:53, 21 августа 2024Из жизни

Злоумышленник набросился с мечом на мужчину на улице и встретил неожиданный отпор

В Индии пожилая женщина спасла сына от вооруженного мечом преступника

В Индии пожилая женщина спасла сына, на которого злоумышленник набросился с мечом на улице. Об этом сообщает News9Live.

Попавший на видео инцидент произошел в городе Колхапур, штат Махараштра, в воскресенье, 18 августа. На кадрах записи видно, что мужчина Сунил Рамаппа Ламани сидит на скутере и разговаривает с матерью. В этот момент к нему со спины подбегает неизвестный, вооруженный мечом, и пытается нанести удар.

Однако преступник встретил неожиданный отпор. Сначала сам Ламани увернулся от удара и соскочил со скутера, а затем его мать схватила с земли камень и швырнула в злоумышленника. Вскоре к ней присоединился сын. В итоге нападавшему пришлось спасаться бегством: он запрыгнул на мотороллер поджидавших его подельников и скрылся вместе с ними.

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Полиция объявила в розыск преступника, которого опознали как Винода Касу Павара, и еще двоих мужчин, помогавших ему сбежать. Правоохранители рассказали, что нападение произошло из-за некоего «давнего соперничества» между Ламани и Паваром.

Ранее сообщалось, что в США пожилая жительница штата Айдахо сумела отбиться от грабителя, который вломился в ее дом.

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      Никита Савин
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