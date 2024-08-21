Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило еще о двух сбитых беспилотниках ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать объекты российской территории. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 13:00 до 14:30 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью еще два беспилотника самолетного типа. Подробности о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрываются.

До этого в Минобороны России сообщили, что еще четыре украинских летательных аппарата уничтожили в период с 12:20 по 13:00 по московскому времени. Также средства ПВО предотвратили попытку атаки в 9:30 утра.

Кроме того, 45 беспилотников ВСУ запустили по России в ночь на 21 августа. В Брянской области перехватили 23 из них, в Московской — 11, в Белгородской — 6, в Калужской — 3, в Курской — 2. В свою очередь, губернатор Ростовской области заявил, что военные сбили над регионом ракету. В результате падения осколков снаряда загорелась сухая растительность на пустыре, а взрывная волна повредила окна и дверные проемы в нескольких частных домах Новошахтинска.