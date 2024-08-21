Миранчук пошутил, что перешел в американскую «Атланту» из-за любви к хип-хопу

Российский полузащитник Алексей Миранчук пошутил о причинах перехода в американский клуб «Атланта Юнайтед». Его слова с приветственной пресс-конференции приводятся на странице команды в соцсети X.

«Я решил выступать за "Атланту", потому что люблю хип-хоп. Я шучу. Просто хотелось начать с чего-нибудь смешного», — сказал Миранчук. Он отметил, что на самом деле Североамериканская Главная лига футбола (MLS) растет и в ней выступает много высококвалифицированных игроков. Россиянин добавил, что за предыдущие четыре года в Европе добился всего, что хотел.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Россиянин выступал за итальянский клуб с лета 2020 года, когда заключил с командой контракт по схеме «4+1». Сезон 2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

