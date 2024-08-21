Немов ответил на критику высоких зарплат спортсменов

Немов в ответ на критику зарплат спортсменов: надо просто делать свою работу

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в интервью YouTube-каналу Давида Виннера ответил на критику высоких зарплат спортсменов.

«Надо просто делать свою работу, как мы ее обычно делаем. Достойно. Потому что, если сравнивать спортивную гимнастику и футбол, футболисты у нас всегда больше получают», — заявил бывший спортсмен. Он добавил, что жизнь у каждого складывается по-разному.

Немов является четырехкратным олимпийским чемпионом на Играх 1996 года в Атланте и Играх в Сиднее-2000. На его счету также пять побед на чемпионатах мира.

Ранее российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков обратился к считающим зарплаты игроков завышенными и предложил им пойти заработать футболом. Он назвал свою работу большим трудом.