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20:03, 21 августа 2024Спорт

Немов ответил на критику высоких зарплат спортсменов

Немов в ответ на критику зарплат спортсменов: надо просто делать свою работу

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в интервью YouTube-каналу Давида Виннера ответил на критику высоких зарплат спортсменов.

«Надо просто делать свою работу, как мы ее обычно делаем. Достойно. Потому что, если сравнивать спортивную гимнастику и футбол, футболисты у нас всегда больше получают», — заявил бывший спортсмен. Он добавил, что жизнь у каждого складывается по-разному.

Немов является четырехкратным олимпийским чемпионом на Играх 1996 года в Атланте и Играх в Сиднее-2000. На его счету также пять побед на чемпионатах мира.

Ранее российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков обратился к считающим зарплаты игроков завышенными и предложил им пойти заработать футболом. Он назвал свою работу большим трудом.

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      Анастасия Борисова
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