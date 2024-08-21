В Германии обиделись на Польшу из-за расследования по «Севпотокам»

WSJ: Берлин отказался отвечать на требование Туска извиниться и молчать

Расследование дела о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2» привело к ухудшению отношений между Германией и Польшей. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В статье указано, что премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал пост в соцсети X, в котором потребовал от «патронов "Северных потоков" извиниться и замолчать», указав тем самым на Берлин. Так он отреагировал на сообщения в немецких СМИ о том, что за подрывом газопроводов стоят Украина и Польша.

При этом власти Германии, как пишет WSJ, «были ошеломлены» таким заявлением Варшавы, но решили не отвечать на него, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Однако конфликт между двумя европейскими странами по поводу «Севпотоков» назревал в течение нескольких месяцев. Собеседники в Берлине заявили изданию, что в последнее время Польша «намеренно пыталась сорвать расследование», отказавшись предоставлять необходимые записи с камер наблюдения, а также данные, полученные с мобильных телефонов.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Германия должна предоставить Совету Безопасности ООН данные расследования о подрыве «Северных потоков». При этом Полянский подчеркнул, что пока единственным выводом из немецкого расследования стал тезис о взрыве газопроводов. Однако, по его словам, это является предметом дискуссий.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вбросы о якобы взорвавших газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» любителях нужны для снятия ответственности с настоящих заказчиков подрывов.